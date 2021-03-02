Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 2 Mart döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.31 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.80 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.24 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.29 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.2702 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3631 TL seviyesini görürken; kur saat 16.00 itibarıyla 7.3162 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 8.8411 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.8022 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.1869 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında yükselişle 91.11 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2030 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.37 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.08 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

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