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Dolar kurunda son durum

23.02.2021 - 09:05 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Sterlin fiyatları, 23 Şubat dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.05 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.57 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.05 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.04 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.0039 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0589 TL seviyesini görürken; kur saat 14.22 itibarıyla 7.0533 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 8.5250 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.5725 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 9.8885 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.17 oranında düşüşle 90.16 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2149 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.04 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.89 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini kaydetti.


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