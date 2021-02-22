Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 22 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.03 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları geçtiğimiz hafta 6.89 TL seviyesine kadar gerilerken; yeni haftanın ilk işlem gününe 6.98 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 6.9534 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0673 TL seviyesini görürken; kur saat 16.58 itibarıyla 7.0372 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 8.4299 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.5515 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 9.8875 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında düşüşle 90.16 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2148 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.04 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.89 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

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