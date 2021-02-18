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Dolar kurunda son durum

18.02.2021 - 09:31 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 18 Şubat dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.41 TL seviyelerinde bulunuyor.

Döviz kurlarında düşüş eğilimi devam ederken, dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.97 TL seviyesinde hareket etti; kur yeni güne ise yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 6.9619 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9850 TL seviyesini görürken; saat 09.25 itibarıyla 6.9812 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.3861 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.4191 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6833 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 90.93 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2046 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.99 seviyesinde bulunuyor.


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