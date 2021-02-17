Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.00 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.45 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru 6 ayın en düşük seviyelerine yakın hareketini sürdürürken, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.00 TL seviyesinde hareket etti; kur yeni güne ise 6.99 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 6.9726 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0600 TL seviyesini görürken; saat 13.00 itibarıyla 7.0072 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.4230 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.4587 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7321 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.33 oranında yükselişle 90.80 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2065 seviyelerinde hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.14 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.06 seviyesinde bulunuyor.

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