Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 4 Şubat dolar fiyatları

Dolar fiyatları, şu dakikalarda 7.16 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 8.62 TL seviyelerinde bulunuyor.

Döviz kurlarında düşüş eğilimi sürerken; dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.15 TL seviyesinde hareket etti. Yeni güne 7.16 TL seviyesinden başlayan kur, gün içerisinde en düşük 7.1443 TL seviyesini, en yüksek ise 7.1780 TL seviyesini görürken; saat 09.57 itibarıyla 7.1665 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.6026 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.6242 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7618 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.13 oranında yükselişle 91.28 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2013 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.77 seviyesinde bulunuyor.

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