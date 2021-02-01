Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Şubat dolar yorum, güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.28 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.83 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.31 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.27 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.2555 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3151 TL seviyesini görürken; saat 09.18 itibarıyla 7.2803 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.8032 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.8357 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0114 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında düşüşle 90.52 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2131 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

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