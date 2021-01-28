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Dolar kurunda son durum

28.01.2021 - 09:35
28 Ocak dolar fiyatları, Euro fiyatları, güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,41 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3423, en yüksek 7,4150 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 7,4147'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,4090'dan işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9630'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,1290'dan satılıyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişikliğe gitmezken, dolar endeksi, 91 seviyesini test etti. Euro/dolar paritesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda seçenekleri değerlendirdiği konusundaki kulis haberlerle dün yüzde 0,5 gerileyerek 1,21'in altına indi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, küresel ölçekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama çalışmaları ile ilgili haberlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.


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