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Dolar kurunda son durum

25.01.2021 - 09:53 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 25 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.37 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.97 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.41 TL seviyesinde tamamlarken; yeni haftaya 7.40 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3635 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4242 TL seviyesini görürken; saat 14.55 itibarıyla 7.3773 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0459 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9763 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1055 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 90.24 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2158 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.29 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.70 seviyesinde bulunuyor.


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