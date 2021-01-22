Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 22 Ocak dolar fiyatları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,39 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve "şahin" olarak nitelendirilen karar metni sonrası 7,3497'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3683'ten tamamladı.

Merkez Bankası, dün beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun "uzun bir süre" devam edeceğini ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını kaydetti.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,3930'dan işlem görüyor.

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Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 8,9940, sterlin/TL de yatay bir seyirle 10,1240'tan satılıyor. Dolar endeksi 90,1-90,4 dar bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi önceki kapanışı hemen altında 1,2165 seviyesinde dengelendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme görünümü üzerindeki risklerin hala aşağı yönlü olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

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