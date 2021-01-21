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Dolar kurunda son durum

21.01.2021 - 10:53 | Son Güncelleme :
21 Ocak dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.39 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.98 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, Merkez Bankasının beklentiler dahilinde politika faizini sabit bırakmasından sonra 7.40 TL seviyesinden en düşük 7.3686 TL seviyesine kadar gerilerken; saat 14.18 itibarıyla 7.3925 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.9583 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9827 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1571 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.43 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.40 TL seviyesinden başlamıştı.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.27 oranında düşüşle 90.23 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2135 seviyelerinde hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.78 seviyesinde bulunuyor.


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