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Dolar kurunda son durum

19.01.2021 - 09:18 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 19 Ocak güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.03 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.49 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.47 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4179 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4886 TL seviyesini görürken; saat 17.03 itibarıyla 7.4434 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0630 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0398 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1397 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.35 oranında düşüşle 90.45 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2137 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.78 seviyesinde bulunuyor.


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