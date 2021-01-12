Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 12 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.46 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.07 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.49 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.46 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4190 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5171 TL seviyesini görürken; saat 15.00 itibarıyla 7.4609 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.1392 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0701 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1426 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.06 oranında düşüşle 90.41 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2151 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.27 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

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