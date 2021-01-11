Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 11 Ocak güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.05 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.37 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.45 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3310 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5000 TL seviyesini görürken; saat 13.38 itibarıyla 7.4437 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.9378 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0562 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0503 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.44 oranında yükselişle 90.49 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2160 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.65 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketi gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama çalışmalarına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

Etiketler