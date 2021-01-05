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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 5 Ocak dolar fiyatları

05.01.2021 - 10:02 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 5 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.38 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.07 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.40 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.41 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3804 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4298 TL seviyesini görürken; saat 13.16 itibarıyla 7.3812 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 9.0630 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0771 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0419 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi ise 89,4 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etmeye çalışırken, şu dakikalarda yüzde 0.22 oranında düşüşle 89.67 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2279 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.97 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.92 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya'da işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.


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