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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 18 Aralık dolar fiyatları

18.12.2020 - 09:38 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 18 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.72 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.47 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.73 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.72 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6925 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7568 TL seviyesini görürken; saat 11.32 itibarıyla 7.7212 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5071 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.4722 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4607 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.13 oranında yükselişle 89.94 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2261 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.


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