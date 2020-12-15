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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 15 Aralık dolar fiyatları

15.12.2020 - 10:03 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 15 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.51 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.84 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.86 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8172 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8683 TL seviyesini görürken; saat 13.24 itibarıyla 7.8221 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5716 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.5168 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4183 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.05 oranında düşüşle 90.67 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2159 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu, bunun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasının beklenebileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı yeni destekleme paketinin piyasalara pozitif katkı verebileceğini belirten analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.


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