Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Sterlin fiyatları, 12 Şubat dolar yorum

Döviz kurlarına düşüş eğilimi devam ederken, dolar fiyatları şu dakikalarda 7.02 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 8.50 TL seviyesinden işlem görüyor. Ekonomistler, dolar kurunda yaşanan düşüş hareketini değerlendirirken; kurun 7.00 TL psikolojik seviyesinin altını görüp göremeyeceği konusunda görüş bildirdi.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün son 6 ayın en düşük seviyesini görürken; haftanın son işlem gününde aynı seviyelere yakın hareket ediyor. Kur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verdiği güçlü mesajlar, Türkiye'nin risk priminin 300 baz puanın altındaki seyrini sürdürmesi ve Türkiye’ye sıcak para girişleri ile aşağı yönlü eğilimini sürdürürken; gün içerisinde en düşük 7.0167 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0462 TL seviyesini gördü. Dolar kurunda 7.00 TL psikolojik seviyesi güçlü bir destek seviyesi olarak dururken; kur saat 14.06 itibarıyla yüzde 0.01 oranında düşüşle 7.0246 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları ise, gün içerisinde en düşük 8.5014 TL'yi görürken, şu dakikalarda 8.5036 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6863 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.01 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.03 TL seviyesinden başlamıştı.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.77 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.18 oranında yükselişle 90.58 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2102 seviyelerinde hareket ediyor.

7.01 TL DESTEĞİNİN YAKIN VADEDE AŞAĞI GEÇİLMESİ KOLAY OLMAYACAK

Eral Karayazıcı – Gedik Portföy - Fon Yönetim Müdürü

Dolar bu hafta da yüzde 0,3 değer kaybı yaşayarak Türk Lirası karşısında 7,0350'ye kadar geriledi. Bu hafta yaşanan kaybı geride kalan iki haftadan ayıran özellik küresel iklim ile bağlantılı oluşu… Gerek ocak ayında gerek geçen hafta gördüğümüz şey, doların dünyada yükselirken Türkiye'de yükselemeyişi; dünyada düşerken ise Türkiye'de daha fazla değer kaybetmeseydi.

Bu hafta ise, Türkiye'de yaşadığı kayıp, dünyada uğradığı kayıp olan ortalama yüzde 0,7'nin altında kaldı. Bu bir haftalık geçici bir değişiklik mi, yoksa Türk Lirasında en azından bir süre için pozitif ayrışma dönemi sona mı erdi; şu aşamada yorum yapmak kolay değilse de ben döviz cephesinde en azından bir süre dış iklimin daha etkili olmaya başlayabileceği ve çift yönde ara akımların masaya gelebileceği görüşündeyim.

Doların dünyadaki seyri ne olur derseniz ben nisan hatta mayıs sonuna kadar ABD para biriminde ana rotanın negatif olması ihtimalini daha yüksek buluyor, bunun Türk Lirası adına da destekleyici olacağını düşünüyorum. 7,01 TL’de oluşan hem teknik hem psikolojik desteğin yakın vadede aşağı geçilmesinin kolay olmadığını düşünmekle birlikte, küresel akım desteği ile ilkbahar aylarında 6.85 TL ana desteğinin test edilmesinin mümkün olduğu görüşündeyim.

7.00 TL SEVİYESİ GÜÇLÜ DESTEK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

DolarTL’de yön değiştirecek önemli bir gelişme bulunmuyor. Kredi temerrüt takas risk priminin (CDS) 300 baz puanın altında seyretmeye devam etmesi tansiyonun kontrol altında olduğunu gösteriyor.

Dün açıklanan verilere göre; yurt içi yerleşiklerde döviz mevduatlarına yönelik inatçı tutum kırılmış görünüyor. DolarTL’deki sakin ve dengeli seyir yatırım aracı olarak cazibiyetini sınırlı kılıyor. Yukarı yönlü tepkilerin olması halinde satış fırsatı olarak kullanılabilir. Şimdilik 7.00 TL seviyesi güçlü destek konumunda olmaya devam ediyor.

Teknik olarak DolarTL’de 200 günlük ve 50 haftalık gibi yön değiştirici hareketli ortalamaların altındaki seyir sürüyor. Genel olarak, teknik yönün aşağı olduğunu söylemekte fayda var. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması yerine, yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması daha doğru bir strateji olacaktır. Bu açıdan 50 haftalık ortalama olan 7.20 TL seviyesi ilk direnç konumunda izlenebilir.

7.00 TL ALTINDAKİ KAPANIŞLARA DİKKAT

Rıdvan Baştürk - Özel Fon Yöneticisi

Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Dip bölgeleri test etmeye devam ediyor... 7.00 altında kapanışlar gelmediği sürece dikkatli olmak gerek..." şeklinde değerlendirdi.

Dolar kuru...



Dip bölgeleri test etmeye devam ediyor...



7.00 altında kapanışlar gelmediği sürece dikkatli olmak gerek... pic.twitter.com/Edeca5JGyU — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) February 12, 2021

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