Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 16 Aralık güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,65 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,80 TL seviyelerinde bulunuyor

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,65 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,64 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,6090 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6740 TL seviyesini görürken; kur saat 13:26 itibarıyla 18,6509 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,9120 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,8097 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,6794 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında yükselişle 104,61 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0620 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,89 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,16 seviyesinde bulunuyor.

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