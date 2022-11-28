dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,63 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,36 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,63 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,62 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5610 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6540 TL seviyesini görürken; kur saat 11:12 itibarıyla 18,6307 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,3720 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,3610 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,4904 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,17 oranında yükselişle 106,14 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0392 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,81 seviyesinde bulunuyor.

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