dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,36 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,61 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,5490 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6280 TL seviyesini görürken; kur saat 11:53 itibarıyla 18,6193 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,3950 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,3606 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,2283 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 106,26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0385 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,84 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,09 seviyesinde bulunuyor.

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