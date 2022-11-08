dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,60 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,50 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,4150 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6120 TL seviyesini görürken; kur saat 13:44 itibarıyla 18,6073 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,6220 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,6088 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,3640 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,23 oranında yükselişle 110,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0000 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,66 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler