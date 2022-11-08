  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Petkim’den 5,8 milyar lira net kâr Petkim’den 5,8 milyar lira net kâr Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da tarihi zirve: 'Bilanço fiyatlamalar da rakamlara yansıdı' Borsa İstanbul'da tarihi zirve: 'Bilanço fiyatlamalar da rakamlara yansıdı'

Dolar fiyatlarında son durum

08.11.2022 - 13:49 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,60 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,50 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,4150 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6120 TL seviyesini görürken; kur saat 13:44 itibarıyla 18,6073 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,6220 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,6088 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,3640 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,23 oranında yükselişle 110,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0000 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,66 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.387 Değişim: 1,28% Hacim : 103.651 Mio.TL Son veri saati : 17:07
Düşük 4.297 08.11.2022 Yüksek 4.412
Açılış: 4.336
18,6006 Değişim: 0,67%
Düşük 18,4157 08.11.2022 Yüksek 18,6126
Açılış: 18,477
18,6203 Değişim: 0,46%
Düşük 18,4643 08.11.2022 Yüksek 18,6337
Açılış: 18,535
1.001,21 Değişim: 0,61%
Düşük 990,19 08.11.2022 Yüksek 1.002,29
Açılış: 995,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.