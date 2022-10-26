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Dolar fiyatlarında son durum

26.10.2022 - 09:55 | Son Güncelleme :
26 Ekim döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,57 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,59 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5290 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6450 TL seviyesini görürken; kur saat 09:48 itibarıyla 18,6040 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,5970 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,5737 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,3705 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,18 oranında düşüşle 110,74 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9981 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,46 seviyesinde bulunuyor.

 


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