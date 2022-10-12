12 Ekim dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,05 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,05 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,5240 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6130 TL seviyesini görürken; kur saat 15:18 itibarıyla 18,0588 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,1060 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0537 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,5527 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında yükselişle 113,25 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9704 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,73 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,59 seviyesinde bulunuyor.

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