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Kritik gün yarın! Altın fiyatları nasıl etkilenir?

12.10.2022 - 13:52
Altın yorum 12 Ekim: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Ons altın fiyatları, geçtiğimiz 5 iş gününde değer kaybında hareket ederken; bu düşüş gram altın fiyatları üzerinde de etkili olmayı sürdürüyor. Altın yatırımcısı için yarın açıklanacak olan ABD enflasyon rakamları oldukça kritik olacak. Peki, altın fiyatlarında neler oluyor? ABD enflasyonu altın fiyatlarını nasıl etkiler? Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz cuma açıklanan ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisi sonrası kritik seviye olan 1700 doların altına sarkarken; yeni haftaya da düşüşle başladı. Dün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alım programını cuma günü sonlanacağını açıklamasıyla piyasalarda risk iştahı azaldı ve dolar güvenli liman olarak güçlendi. Altın fiyatları ise yatay seyre yöneldi. Piyasalar, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisini bekliyor.

ALTINDA TARIM DIŞI İSTİHDAM ETKİSİ

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisi sonrası baskı altına girerek değer kaybına yönelmişti. Altının gerilemesinde, piyasa beklentilerinin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışında daha agresif davranabileceği beklentisi etkili olmuş ve dolar endeksi ile ABD tahvil faizleri yükselirken, altın fiyatları ters korelasyon etkisiyle değer kaybetmişti.

Dün, BoE’nin tahvil alım programını cuma günü sonlanacağını açıklaması küresel borsa endekslerinde negatif yönlü etki yaratırken, altın ise yatay seyre geçti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

HAFTANIN EN KRİTİK VERİSİ YARIN

Haftanın en önemli verisi olan, ABD eylül ayı enflasyon verisi Türkiye saati ile yarın (perşembe) 15:30’da açıklanacak. ABD enflasyonu ağustos ayında yüzde 8,3 oranında gerçekleşirken, eylül ayında yüzde 8,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, Fed’in faiz artırımlarında gaza basabileceği algısıyla dünyada doları güçlendirerek, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını geriletebilir. Enflasyon verisi ekonomistlerin tahminlerinin altında gelir ise, Fed faiz artırımlarında daha ılımlı davranabilir ve bu da altın fiyatlarını destekleyebilir. Tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon rakamları Fed’in faiz artırım kararını alırken, takip ettiği en önemli iki veri olarak öne çıkıyor.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihinde yapılacak. Şu anki piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed’den 75 baz puan faiz artırımı olasılığı yüksek görünüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1675 dolar seviyesini, en düşük 1661 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,30 oranında yükselişle 1671 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 997 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 999 lira seviyeden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1001,07 lira seviyesini, en düşük ise 991,72 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:53 itibarıyla yüzde 0,27 oranında yükselişle 998,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1652 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 801 liradan satılıyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ SONA EREBİLİR
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Mart ayında 2070 doları test ettikten sonra takip eden altı ay değer kaybeden ons altın, eylül ayında 1615 dolara kadar düşmüştü. Bu seviyeden ibre yukarı döndü ve geçen hafta 1729 dolar test edildi. Ancak artan global tahvil faizleri, son dört işlem gününde ons altının yeniden geri çekilmesine neden oldu ve bugün işlemler 1661 dolardan geçiyor.

Perşembe açıklanacak ABD eylül çekirdek TUFE yılın son çeyreği üzerinde güçlü etki yaratmaya aday. Beklentilere paralel bir gerçekleşmenin altın üzerinde ılımlı pozitif, beklenti altında kalacak bir enflasyon verisinin ise güçlü pozitif etki göstereceği görüşündeyim.

Küresel piyasalar ve bu bütün içinde altın, enflasyonun temposunda bir kırılma görmeyi gereksiniyor. Yavaşlayan ekonomik aktivitenin belirgin etkisiyle ben bu ihtiyacın bu veride veya bir sonrakinde karşılanacağını, içinde bulunduğumuz çeyrek içinde altında düşüş trendinin sona ererek yerini bir yükseliş trendine bırakacağını tahmin ediyor; 1635-1650 dolar bandında desteğe sahip olan bu cephede 2023 ilkyarısı içinde 1900 doların test edilebileceğini düşünüyorum.

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