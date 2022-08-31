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Dolar fiyatlarında son durum

31.08.2022 - 10:43 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 31 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,19 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,20 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,18 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,19 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,1400 TL seviyesini, en yüksek ise 18,2250 TL seviyesini görürken; kur saat 10:37 itibarıyla 18,1988 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2820 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2037 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,2227 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 108,76 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0008 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,47 seviyesinde bulunuyor.

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