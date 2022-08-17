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Dolar fiyatlarında son durum

17.08.2022 - 10:12 | Son Güncelleme :
17 Ağustos döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,25 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,96 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,95 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,8970 TL seviyesini, en yüksek ise 17,9640 TL seviyesini görürken; kur saat 10:01 itibarıyla 17,9629 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2940 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2539 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,7427 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında yükselişle 106,53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0175 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19,56 seviyesinde bulunuyor.

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