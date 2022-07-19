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Dolar fiyatlarında son durum

19.07.2022 - 11:06 | Son Güncelleme :
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 19 Temmuz güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,55 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,98 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,43 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,48 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,4260 TL seviyesini, en yüksek ise 17,5640 TL seviyesini görürken; kur saat 10:54 itibarıyla 17,5588 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,9950 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,9837 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,0998 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,58 oranında düşüşle 106,75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0244 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,15 seviyesinde bulunuyor.

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