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Ons altın kritik sınırda tutunmaya çalışıyor

19.07.2022 - 12:33 | Son Güncelleme :
19 Temmuz altın fiyatları, gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar?

Altının ons fiyatı 1700 doların üzerinde tutunmaya çalışırken; gram altın fiyatı şu dakikalarda 967 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisiyle 11 ayın en düşük seviyesine gerilerken; yeni haftada 1700 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altın yatırımcısının gözü, 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak mesajlarda olacak.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1713 dolar seviyesini; en düşük ise 1705 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,22 oranında yükselişle 1713 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 961 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 967,99 lira seviyesini, en düşük ise 956,37 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:24 itibarıyla yüzde 0,89 oranında yükselişle 967,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1607 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 615 liradan işlem görüyor.

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