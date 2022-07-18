Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 18 Temmuz döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,48 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,74 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 17,39 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 17,44 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,2770 TL seviyesini, en yüksek ise 17,4940 TL seviyesini görürken; kur saat 11:09 itibarıyla 17,4836 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,7590 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,7410 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,9184 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,58 oranında yükselişle 107,44 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0148 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,76 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,37 seviyesinde bulunuyor.

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