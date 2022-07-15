15 Temmuz dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,48 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,52 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,48 TL seviyesinde hareket ederken; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne 17,42 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından, bugün işlem gördüğü uluslararası piyasalarda en düşük 17,4000 TL seviyesini, en yüksek ise 17,5560 TL seviyesini gördü. Kur saat 09:29 itibarıyla 17,4888 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,5560 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,6827 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında yükselişle 108,61 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0013 seviyelerinde hareket ediyor.

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