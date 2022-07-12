Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 12 Temmuz döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,35 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,43 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu güne 17,35 TL seviyesinden başladı. Dolar, uluslararası piyasalarda gördüğü işlemlerde bugün içerisinde en düşük 17,2390 TL'yi, en yüksek 17,4060 TL seviyesini görürken; kur saat 09:23 itibarıyla 17,3580 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,4540 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,4317 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,6363 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,34 oranında yükselişle 108,39 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0025 seviyelerinde hareket ediyor.

Etiketler