dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 22 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,35 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,24 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,34 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 17,0640 TL seviyesini, en yüksek ise 13,3900 TL seviyesini görürken; kur saat 10:44 itibarıyla 17,3588 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,3230 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2437 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,1727 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,36 oranında yükselişle 104,74 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0502 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,62 seviyesinde bulunuyor.

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