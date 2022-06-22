;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • KARDEMİR’e 13.9 milyon dolar ödeme yapacak
‹ Önceki Haber İklim değişikliğiyle mücadelede yeni dönem İklim değişikliğiyle mücadelede yeni dönem Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

KARDEMİR’e 13.9 milyon dolar ödeme yapacak

22.06.2022 - 09:35
KARDEMİR’e 13.9 milyon dolar ödeme yapacak | Ekonomi Haberleri

Hammadde tedarikçisi Noble aleyhine tahkim başvurusunda bulunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ.(KARDEMİR) uzlaşma bedeli olarak 13 milyon 900 bin dolar almaya hak kazandı.

KARDEMİR, 5 Eylül 2017 yılında hammadde tedarikçisi Noble Resources International PTE. LTD. aleyhine 33.6 milyon dolar tutarında tahkim başvurusunda bulunmuştu. Tahkim kuralları bünyesinde iki firmanın anlaşmaya varıldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirildi. Yapılan anlaşmaya göre Noble tarafından KARDEMİR’e tahkime konu uyuşmazlığına ilişkin nihai uzlaşma bedeli olarak 13 milyon 900 bin dolar ödeme yapması kararlaştırıldı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Ödemenin 14 ay taksitle yapılacağının ifade edildiği açıklamada, "Bu çerçevede belirlenen uzlaşma bedelinin ilk taksiti olan 1 milyon dolar tutarındaki ödeme bugün Noble tarafından gerçekleştirilmiştir” denildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.562 Değişim: -0,52% Hacim : 10.496 Mio.TL Son veri saati : 11:16
Düşük 2.552 22.06.2022 Yüksek 2.572
Açılış: 2.572
17,3499 Değişim: 0,07%
Düşük 17,0644 22.06.2022 Yüksek 17,3902
Açılış: 17,3382
18,2441 Değişim: -0,13%
Düşük 18,0279 22.06.2022 Yüksek 18,3239
Açılış: 18,267
1.018,14 Değişim: -0,34%
Düşük 1.006,16 22.06.2022 Yüksek 1.023,47
Açılış: 1.021,58
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.