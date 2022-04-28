Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 28 Nisan dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,61 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14,83 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14,82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14.7310 TL seviyesini, en yüksek ise 14.8310 TL seviyesini görürken; kur saat 09:37 itibarıyla 14,7981 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,6950 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,6156 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,6040 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.46 oranında düşüşle 103,42 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0522 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,13 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,63 seviyesinde bulunuyor.

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