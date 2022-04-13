13 Nisan dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.81 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.59 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.5550 TL seviyesini, en yüksek ise 14.6050 TL seviyesini görürken; kur saat 09:40 itibarıyla 14.5802 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.8590 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.8159 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.9827 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.14 oranında yükselişle 100.43 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0828 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.86 seviyesinde bulunuyor.

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