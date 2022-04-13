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Rus gazına alternatif projeler hız kazandı

13.04.2022 - 09:09
Rus gazına alternatif projeler hız kazandı | Ekonomi Haberleri

Ukrayna krizinin ardından Avrupa, Rus gazına olan bağımlılığından kurtulmaya çalışıyor. Uzmanlar hayata geçirilmesinin yıllar alacağını söylemesine rağmen Kuzey Almanya, Finlandiya ve Fransa’da sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri inşaasından İspanya ve Akdeniz’deki yeni doğalgaz hatlarına kadar pek çok proje gündemde.

Danimarka’nın merkezindeki Middelfart’ta, esas olarak Polonya’nın Rus doğalgazına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olmayı amaçlayan, planlanan 900 kilometrelik bir bağlantı olan Baltık Boru projesi üzerinde çalışmalar geçen ay yeniden başladı. Danimarka çevre otoritesi projenin yerel fare ve yarasa nüfusunu olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle projeyi dokuz ay önce askıya almıştı.

ALMANYA LNG’YE DÖNÜYOR

Rusya’dan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının hizmete girişi askıya alındığından, Almanya daha önce düşük öncelikli olduğu düşünülen üç LNG terminal projesini acilen yeniden başlattı. Birinin 2023-24 kışında tamamlanması bekleniyor, ancak diğer ikisinin 2026’dan önce tamamlanmayacağı düşünülüyor.

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Finlandiya ve Estonya geçen hafta bir terminal gemisi kiralamak için bir proje duyurdu. Estonya ve diğer iki Baltık ülkesi, 1 Nisan’dan bu yana Rus gazı ithalatını durdurduklarını açıkladı. Öte yandan, İspanya ve Portekiz de, Portekiz’in en büyüğü olan Sines limanındaki gaz terminalinin kapasitesini iki yıldan kısa bir sürede iki katına çıkarmayı planlıyor.


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