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Dolar fiyatlarında son durum

11.04.2022 - 09:46
Dolar fiyatlarında son durum | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.03 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 14.74 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 14.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15.7300 TL seviyesini, en yüksek ise 14.7580 TL seviyesini görürken; kur saat 09:39 itibarıyla 14.7415 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.1350 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.0380 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.1684 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında yükselişle 100,02 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0877 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.42 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.17 seviyesinde bulunuyor.

 


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