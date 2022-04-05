çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan altın fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.70 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.11 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.70 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14.6620 TL seviyesini, en yüksek ise 14.7080 TL seviyesini görürken; kur saat 08:46 itibarıyla 14.7011 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.1470 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.1190 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2949 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.04 oranında düşüşle 98.96 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0971 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.70 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler