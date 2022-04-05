çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan altın fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

05.04.2022 - 08:57
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.70 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.11 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.70 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14.6620 TL seviyesini, en yüksek ise 14.7080 TL seviyesini görürken; kur saat 08:46 itibarıyla 14.7011 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.1470 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.1190 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2949 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.04 oranında düşüşle 98.96 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0971 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.70 seviyesinde bulunuyor.

 


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