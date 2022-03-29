29 Mart çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolar endeksinin güçlenmesiyle düşüş eğiliminde hareket ederken; dünyanın gözü bugün Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde yapılan tarihi müzakerelerdeydi. Piyasalarda, Rusya ve Ukrayna savaşına yönelik haber akışları sonrası risk iştahı yükselirken, güvenli varlıklardan çıkışlar yaşandı. Dünyada doların değer kaybetmesiyle dolarTL'de düşüşe geçti.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.82 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.81 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.5320 TL seviyesini, en yüksek ise 14.8410 TL seviyesini görürken; kur saat 17:06 itibarıyla 14.6098 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.4330 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.2637 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2127 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 1,03 oranında düşüşle 98.09 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1129 seviyelerinde hareket ediyor.

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