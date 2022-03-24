  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Dijital iş servisinden 2.3 milyar lira gelir Dijital iş servisinden 2.3 milyar lira gelir Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Dolar fiyatlarında son durum

24.03.2022 - 10:27
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 24 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.83 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.33 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.84 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.7940 TL seviyesini, en yüksek ise 14.8550 TL seviyesini görürken; kur saat 10:16 itibarıyla 14.8334 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.3950 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.3371 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.6432 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.21 oranında düşüşle 98.83 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0983 seviyelerinde hareket ediyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.176 Değişim: -0,32% Hacim : 33.357 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.172 24.03.2022 Yüksek 2.199
Açılış: 2.187
14,8256 Değişim: -0,02%
Düşük 14,7947 24.03.2022 Yüksek 14,8712
Açılış: 14,8288
16,3337 Değişim: -0,07%
Düşük 16,2775 24.03.2022 Yüksek 16,4120
Açılış: 16,345
936,95 Değişim: 0,97%
Düşük 922,81 24.03.2022 Yüksek 937,98
Açılış: 927,93
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.