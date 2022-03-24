dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 24 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.83 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.33 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.84 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.7940 TL seviyesini, en yüksek ise 14.8550 TL seviyesini görürken; kur saat 10:16 itibarıyla 14.8334 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.3950 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.3371 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.6432 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.21 oranında düşüşle 98.83 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0983 seviyelerinde hareket ediyor.

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