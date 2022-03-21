dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 21 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.83 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.40 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 14.78 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 14.81 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.7770 TL seviyesini, en yüksek ise 14.8510 TL seviyesini görürken; kur saat 11:50 itibarıyla 14.8336 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.4290 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.4010 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.5284 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 98.24 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1055 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.42 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.29 seviyesinde bulunuyor.

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