  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 arttı Kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 arttı Sonraki Haber › Altında bu seviyeler kritik! Yeni zirveler görülebilir Altında bu seviyeler kritik! Yeni zirveler görülebilir

Dolar fiyatlarında son durum

18.03.2022 - 11:22
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 18 Mart güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.28 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.72 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.6600 TL seviyesini, en yüksek ise 14.8040 TL seviyesini görürken; kur saat 11:16 itibarıyla 14.7804 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.4200 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.2810 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.4473 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.17 oranında yükselişle 98.13 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1074 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.20 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.135 Değişim: 0,09% Hacim : 23.981 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.133 18.03.2022 Yüksek 2.149
Açılış: 2.141
14,7925 Değişim: 0,62%
Düşük 14,6600 18.03.2022 Yüksek 14,8245
Açılış: 14,7018
16,3355 Değişim: 0,06%
Düşük 16,2537 18.03.2022 Yüksek 16,4202
Açılış: 16,3255
919,87 Değişim: 0,29%
Düşük 911,68 18.03.2022 Yüksek 924,63
Açılış: 917,19
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.