dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.28 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.56 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 14.21 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 14.27 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.1990 TL seviyesini, en yüksek ise 14.3950 TL seviyesini görürken; kur saat 10:04 itibarıyla 14.2885 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6370 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5610 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.9122 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.21 oranında yükselişle 98.86 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0874 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.40 seviyesinde bulunuyor.