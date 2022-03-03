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Dolar fiyatlarında son durum

03.03.2022 - 11:46
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 3 Mart güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.13 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.10 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.08 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.9690 TL seviyesini, en yüksek ise 14.1430 TL seviyesini görürken; kur saat 11:40 itibarıyla 14.1388 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.7820 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.7137 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.9627 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.14 oranında düşüşle 97.53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1092 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.99 seviyesinde bulunuyor.

 


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