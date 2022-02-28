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Dolar fiyatlarında son durum

28.02.2022 - 12:24
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 28 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.50 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.79 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 14.09 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.7380 TL seviyesini, en yüksek ise 14.1040 TL seviyesini görürken; kur saat 12:16 itibarıyla 13.7950 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.8240 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5019 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.5555 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.53 oranında yükselişle 97.13 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1170 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.38 seviyesinde bulunuyor.

 


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