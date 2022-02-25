dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 25 Şubat güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.09 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.83 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.19 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.04 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, haftanın son işlem gününe düşüşle başlarken, gün içerisinde en düşük 13.9440 TL seviyesini, en yüksek ise 14.1550 TL seviyesini görürken; kur saat 10:27 itibarıyla 14.0925 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.9180 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.8345 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.9468 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında düşüşle 96.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1210 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.14 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.20 seviyesinde bulunuyor.