dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 15 Şubat dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.59 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.40 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.5620 TL seviyesini, en yüksek ise 13.6380 TL seviyesini görürken; kur saat 10:23 itibarıyla 13.5958 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.4180 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.4081 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.4264 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.21 oranında düşüşle 96.17 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1324 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.18 seviyesinde bulunuyor.