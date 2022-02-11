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Dolar fiyatlarında son durum

11.02.2022 - 10:17
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 11 Şubat güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.54 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.40 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.52 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.4630 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5490 TL seviyesini görürken; kur saat 09:53 itibarıyla 13.5418 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.4710 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.4037 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.3127 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.48 oranında düşüşle 96.01 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1372 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.87 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.68 seviyesinde bulunuyor.

 


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