  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber 5 milyon araç çipsiz kalacak 5 milyon araç çipsiz kalacak Sonraki Haber › Aramco'dan petrole zam Aramco'dan petrole zam

Dolar fiyatlarında son durum

07.02.2022 - 10:04
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Şubat dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.56 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.5162 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.56 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.5270 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5770 TL seviyesini görürken; kur saat 09:56 itibarıyla 13.5647 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.5820 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5162 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.3571 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında yükselişle 95.56 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1432 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.80 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.75 eviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.934 Değişim: -0,52% Hacim : 3.970 Mio.TL Son veri saati : 10:54
Düşük 1.928 07.02.2022 Yüksek 1.949
Açılış: 1.943
13,5534 Değişim: -0,06%
Düşük 13,5272 07.02.2022 Yüksek 13,5774
Açılış: 13,562
15,5043 Değişim: -0,26%
Düşük 15,4823 07.02.2022 Yüksek 15,5828
Açılış: 15,5442
789,31 Değişim: 0,10%
Düşük 786,93 07.02.2022 Yüksek 791,60
Açılış: 788,50
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.