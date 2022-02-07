dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Şubat dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.56 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.5162 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.56 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.5270 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5770 TL seviyesini görürken; kur saat 09:56 itibarıyla 13.5647 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.5820 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5162 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.3571 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında yükselişle 95.56 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1432 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.80 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.75 eviyesinde bulunuyor.